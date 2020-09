Berizzi “rosica” per la vittoria di Acquaroli. E va a caccia di olio di ricino e croci celtiche (Di mercoledì 23 settembre 2020) Esperto di inchieste sul neofascismo, ma non altrettanto di sentimenti popolari. Ossessionato dal ritorno del Ventennio, ben documentato dal suo ultimo libro, a caccia di croci celtiche e reincarnazioni naziste, Paolo Berizzi non poteva restare immobile di fronte allo ‘scandalo marchigiano’. Un attentato alla Costituzione, secondo lui. La vittoria elettorale del giovane Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia, che strappa la Regione adriatica alla più che ventennale egemonia della sinistra, fa infuriare l’inviato di Repubblica. A Roma si direbbe “ha rosicato”. Berizzi si scaglia contro il voto delle Marche La conquista delle Marche da parte del centrodestra, rigorosamente trascurata dalla grande stampa impegnata a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Esperto di inchieste sul neofascismo, ma non altrettanto di sentimenti popolari. Ossessionato dal ritorno del Ventennio, ben documentato dal suo ultimo libro, adie reincarnazioni naziste, Paolonon poteva restare immobile di fronte allo ‘scandalo marchigiano’. Un attentato alla Costituzione, secondo lui. Laelettorale del giovane Francescodi Fratelli d’Italia, che strappa la Regione adriatica alla più che ventennale egemonia della sinistra, fa infuriare l’inviato di Repubblica. A Roma si direbbe “ha rosicato”.si scaglia contro il voto delle Marche La conquista delle Marche da parte del centrodestra, rigorosamente trascurata dalla grande stampa impegnata a ...

