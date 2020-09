Assegno circolare spedito per posta: quali sono i rischi e le responsabilità? (Di mercoledì 23 settembre 2020) Assegno circolare spedito per posta: quali sono i rischi e le responsabilità? La legge vigente ammette di poter spedire l’Assegno circolare (anche se non trasferibile) per posta. Ciò può avvenire sia con posta semplice, che con posta raccomandata o anche assicurata (vale a dire quella tipologia di servizio offerta dalle Poste per trasportare un documento postale con un’assicurazione versata dal mittente). Il punto che vogliamo affrontare tra poco è il seguente: quali sono i rischi concreti nella spedizione di un Assegno circolare per ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 settembre 2020)pere le responsabilità? La legge vigente ammette di poter spedire l’(anche se non trasferibile) per. Ciò può avvenire sia consemplice, che conraccomandata o anche assicurata (vale a dire quella tipologia di servizio offerta dalle Poste per trasportare un documentole con un’assicurazione versata dal mittente). Il punto che vogliamo affrontare tra poco è il seguente:concreti nella spedizione di unper ...

techpat_yt : @Layameriam mi basta un assegno circolare guarda - Pablit0rm : @pisto_gol Ba... sto ragazzo è un assegno circolare .... come i Rolex serve per far girare i soldi ... - Claudio93118992 : @Sardanapalooo @OfficialASRoma Kluivert assegno circolare .... - VodafoneIT : @Jerryje19850859 Ciao, come puoi verificare, la fattura ha un importo negativo, vale a dire a tuo credito. Ricevera… - rik_musmeci : @04Carmen20 Vai di assegno circolare alla vecchia maniera ! -

Ultime Notizie dalla rete : Assegno circolare Assegni circolari: chiarimenti AE sull'addebito al cliente dell'imposta di bollo Diritto Bancario Economia circolare e città: Milano, Trento e Bologna le migliori in Italia

Giunta alla seconda edizione, la classifica ha visto l’introduzione, rispetto allo scorso anno, di due novità di rilievo: è stato ampliato il numero delle città coinvolte, salite da 10 a 20 e selezion ...

Giunta alla seconda edizione, la classifica ha visto l’introduzione, rispetto allo scorso anno, di due novità di rilievo: è stato ampliato il numero delle città coinvolte, salite da 10 a 20 e selezion ...