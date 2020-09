(Di giovedì 24 settembre 2020) E’ stato revocato loallaper giovedì dai. Fiom, Fim e Uilm hanno avuto un incontro con il ministro Patuanelli. TARANTO – La vicendapassa per il tavolo al Mise tra il colosso indiano, il Governo e iannullato Poche ore, nel frattempo, idei metalmeccanici hanno deciso di sospendere loper giovedì a Taranto in segno di protesta per la situazione in cui versa lo stabilimento siderurgico. La decisione è stata presa da Fiom, Fim e Uilm al termine dell’incontro con il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. A convincere iè ...

NewsMondo1 : ArcelorMittal, sospeso lo sciopero indetto dai sindacati - UilmNazionale : RT @Agenzia_Italia: Sciopero sospeso all'ArcelorMittal di Taranto. Domani tavolo al Mise - jacopogiliberto : RT @palmiottid: Sciopero sospeso all'ArcelorMittal di Taranto. Domani tavolo al Mise - palmiottid : Sciopero sospeso all'ArcelorMittal di Taranto. Domani tavolo al Mise - OperaFisista : Sciopero sospeso all'ArcelorMittal di Taranto. Domani tavolo al Mise -

Ultime Notizie dalla rete : ArcelorMittal sospeso

AGI - Agenzia Italia

Sembra aprirsi uno spiraglio tra sindacati e Governo sulla vertenza ex Ilva. Quest’oggi al ministro Patuanelli la richiesta di certezze per i lavoratori del siderurgico Sospeso lo sciopero dei lavorat ...I sindacati dei metalmeccanici sospendono lo sciopero indetto per giovedì a Taranto in segno di protesta per la situazione in cui verserebbe lo stabilimento siderurgico di ArcelorMittal. La decisione ...