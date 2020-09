Ancora conferme per iPhone 12 Mini | device economico e compatto da Apple?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Non solo12, ma pure12. E’ questo l’ultimo e insistente rumor a ruotare attorno alla prossima linea di smartphone di casa, il cui annuncio ufficiale – e successivo debutto sul mercato – dovrebbe essere fissato per il mese di ottobre. Non è un segreto che in queste ore abbia iniziato a circolare un’indiscrezione che va di fatto a stravolgere tutte quelle certezze che avevamo sui nomi dei prossimi “melafonini”: così come vi abbiamo già informato nella giornata di ieri, un leaker avrebbe svelato denominazioni differenti rispetto a quelle diramate fino ad ora – dalla prima grande soffiata di Jon Prosser -, condividendo l’informazione tramite il suo account Twitter. 121212 Pro12 Pro Max— ...