Anche Giani ringrazia la Vergine Maria dopo la vittoria elettorale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Eppure, di solito, è il politico della parte avversa a innalzare preghiere alla Vergine Maria. E, sempre di solito, quando lo fa, viene sommerso dalle critiche e dalle reprimende dei concorrenti. Ma stavolta, Matteo Salvini non c'entra nulla: è stato Eugenio Giani, il neoeletto presidente della regione Toscana, a recarsi al santuario di Montenero – in provincia di Livorno – per ringraziare la madonna per il risultato elettorale. LEGGI Anche > Risultati Toscana, i primi Instant poll danno in vantaggio Eugenio Giani Eugenio Giani visita la madonna di Montenero dopo le elezioni Il nuovo presidente della regione, infatti, ha annunciato la sua presenza in un luogo iconico del misticismo toscano

