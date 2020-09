A M5S e Pd serviva una sconfitta per rinascere, ora tutto resterà come è (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ci sono due momenti nella vita politica di un Paese che non sopporto. Prima delle elezioni quando tutti ci raccontano di essere vincenti, dopo le elezioni quando tutti ci dicono di aver vinto. Cosa è successo veramente alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre?Si è votato in sei regioni e di queste una è passata di mano, le Marche che sono state governate dal centrosinistra per alcuni decenni, ora passano al centrodestra. La Puglia e la Toscana erano del centrosinistra e tali sono rimaste. Trionfo di Zaia in Veneto con il centrodestra, risultato pieno di Toti in Liguria e sconfitta netta di Caldoro su De Luca in Campania.Analizziamo i risultati, seppur sommariamente e su un piano prettamente nazionale.È evidente ormai che da qualche anno è in atto una tendenza: il centrodestra cresce anche se in maniera differenziata, a volte ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ci sono due momenti nella vita politica di un Paese che non sopporto. Prima delle elezioni quando tutti ci raccontano di essere vincenti, dopo le elezioni quando tutti ci dicono di aver vinto. Cosa è successo veramente alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre?Si è votato in sei regioni e di queste una è passata di mano, le Marche che sono state governate dal centrosinistra per alcuni decenni, ora passano al centrodestra. La Puglia e la Toscana erano del centrosinistra e tali sono rimaste. Trionfo di Zaia in Veneto con il centrodestra, risultato pieno di Toti in Liguria enetta di Caldoro su De Luca in Campania.Analizziamo i risultati, seppur sommariamente e su un piano prettamente nazionale.È evidente ormai che da qualche anno è in atto una tendenza: il centrodestra cresce anche se in maniera differenziata, a volte ...

Pd-M5s: arriva la ‘benedizione’ di Romano Prodi. “In fila ai seggi ho visto la speranza di un Paese. Sì, dietro questa partecipazione, così forte e anche così inattesa, c’è un’Italia che si fida”, “c’ ...

Il risultato delle elezioni regionali, disastroso per il M5S, rischia di terremotare il Movimento 5 Stelle e potrebbe avere ripercussioni anche sull'attivitá di Governo. Ad agitare gli animi sono stat ...

