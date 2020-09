Tuffo nella Storia: esploratori ritrovano in fondo al mare il relitto di una nave di 400 anni fa perfettamente conservato (Di martedì 22 settembre 2020) Un gruppo di sommozzatori ha fatto una scoperta accidentale incredibile: mentre esploravano le acque del Mar Baltico, improvvisamente si son trovati davanti ad un relitto conservato in perfette ... Leggi su leggo (Di martedì 22 settembre 2020) Un gruppo di sommozzatori ha fatto una scoperta accidentale incredibile: mentre esploravano le acque del Mar Baltico, improvvisamente si son trovati davanti ad unin perfette ...

Un tour virtuale nella Maison Valentino: ecco le stanze illustrate di Palazzo Mignanelli

È possibile visitare la storica sede del brand grazie a un tour interattivo a Palazzo Mignanelli, raccontato dalle illustrazioni dell’artista Joana Avillez. Grazie al progetto digitale Chez Maison Val ...

Rallylegend: Ari Vatanen si aggiunge alla lista dei Super Big

Presente pure il finlandese, con M-Sport che darà la Fiesta WRC Plus a Fourmaux. Confermati "Lucky" Battistolli, Piero Longhi, Renato Travaglia e il duo Ercolani Volta-Roggia “Ci siamo, e questo è già ...

