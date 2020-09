Squalificati Serie A | non solo Dijks | in sei salteranno la seconda giornata

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 22 settembre 2020) Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 22 settembre 2020, ha preso le sue decisioni per quanto riguarda glidiA. Per quanto riguarda la gara Hellas Verona–Roma, sconfitta a tavolino per 3-0 dei giallorossi. Oltre a Djimsiti e Romero (Atalanta), de Vrij (Inter), Maggiore e Terzi (Spezia), che non sono scesi in campo nella prima di campionato in quanto le partite Lazio-Atalanta, Benevento-Inter e Udinese-Spezia sono state rinviate al 30 settembre, salterà laanche il difensore del Bologna, Mitchell, espulso contro il Milan. Di seguito tutte le decisioni. a) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA ...