Spezia, contro il Sassuolo allo stadio accesso ai soli sponsor (Di martedì 22 settembre 2020) LA Spezia - Dopo il via libera del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora all'accesso di 1000 persone negli impianti all'aperto lo Spezia , che giocherà le sue gare al "Manuzzi" di Cesena , il "Picco"... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) LA- Dopo il via libera del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora all'di 1000 persone negli impianti all'aperto lo, che giocherà le sue gare al "Manuzzi" di Cesena , il "Picco"...

LA SPEZIA - Lo Spezia, che giocherà le sue gare al "Manuzzi" di Cesena (il "Picco" non è omologato per la Serie A), ha comunicato le modalità d'ingresso per la gara di domenica 27 settembre contro il ...

