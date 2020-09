Sostenibilità | Iren con ASviS e Salone Internazionale del libro per l’iniziativa “Libri in Agenda”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Nasce “Libri in Agenda”, una nuova iniziativa per promuovere la cultura della sostenibilità. L’iniziativa, lanciata dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (), in collaborazione con Ildele grazie al contributo di, è una delle più importanti iniziative organizzate nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande manifestazione italiana sulla sostenibilità che, con quasi 600 eventi in programma in tutta Italia, nel mondo e online, si apre oggi e si concluderà l’8 ottobre. A partire da questa sera, ildi Torino curerà un’idea editoriale che dedica unal giorno ad ognuno dei 17 ...