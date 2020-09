Scuola, una settimana dopo la prima campanella: dubbi, incertezze e voglia di ricominciare (Di martedì 22 settembre 2020) A quasi sette mesi di distanza dalle ultime lezioni in presenza, nella maggior parte delle regioni italiane hanno riaperto le scuole. Ormai è da più di una settimana che la campanella suona per milioni di studenti ogni mattina. Tra mascherine chirurgiche, banchi singoli, difficoltà di distanziamento e ingressi scaglionati, c’è ancora parecchio da fare. Il 14 Settembre è stato quel lunedì dell’anno che ha segnato, seppur ancora molto timoroso, un ritorno alla normalità. Ripartenza faticosa Una ripartenza pur sempre in ordine sparso, che rende conto delle ingenti difficoltà relative al tema della sicurezza. Ci sono, infatti, ancora alcune regioni che hanno deciso di posticipare il rientro, varcando le soglie di Scuola entro e non oltre il 24 Settembre. Per i primi 5,6 ... Leggi su newsagent (Di martedì 22 settembre 2020) A quasi sette mesi di distanza dalle ultime lezioni in presenza, nella maggior parte delle regioni italiane hanno riaperto le scuole. Ormai è da più di unache lasuona per milioni di studenti ogni mattina. Tra mascherine chirurgiche, banchi singoli, difficoltà di distanziamento e ingressi scaglionati, c’è ancora parecchio da fare. Il 14 Settembre è stato quel lunedì dell’anno che ha segnato, seppur ancora molto timoroso, un ritorno alla normalità. Ripartenza faticosa Una ripartenza pur sempre in ordine sparso, che rende conto delle ingenti difficoltà relative al tema della sicurezza. Ci sono, infatti, ancora alcune regioni che hanno deciso di posticipare il rientro, varcando le soglie dientro e non oltre il 24 Settembre. Per i primi 5,6 ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola una Rientro a scuola e didattica mista: Università storicamente avvantaggiate? Orizzonte Scuola Scuola: 200mila studenti sardi tornano in classe dopo 6 mesi

Centonovantacinquemila studenti pronti a entrare in classe insieme a circa 20mila docenti nei 2.100 istitui gestiti dalle 270 autonomie scolastiche. La scuola in Sardegna riparte ufficialmente oggi, m ...

Tragedia di Rivara, il sindaco:"Lutto cittadino ma solo per il ragazzo ucciso dal padre"

"E' una tragedia per queste famiglie ... aveva appena finito le scuole elementari, dove si allenava a judo, frequentava l'oratorio e appena poteva saltava in sella sulla Harley Davidson del ...

