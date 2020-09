Regionali, Zaia a La7: “Resto della Lega, la mia lista intercetta il consenso che non va diretto al partito. Crisi ai vertici? Io ho scelto il Veneto” (Di martedì 22 settembre 2020) “La mia vittoria in Veneto? La lista civica non è un soggetto politico. Il voto dei veneti è per il Veneto. Quindi, io resto in Veneto e non ho nessuna velleità. L’unica spiegazione è che i cittadini abbiano premiato la mia amministrazione, visto e considerato che non faccio politica, non ho dato vita a soggetti politici e resto della Lega“. Lo ribadisce più volte durante la “Maratona Mentana”, su La7, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, appena riconfermato nel suo incarico con risultato debordante. Zaia respinge ogni ipotesi di competizione con Salvini e spiega: “I partiti vanno valutati non sulla base delle elezioni Regionali, ma politiche, dove si hanno la massima espressione del voto e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) “La mia vittoria in Veneto? Lacivica non è un soggetto politico. Il voto dei veneti è per il Veneto. Quindi, io resto in Veneto e non ho nessuna velleità. L’unica spiegazione è che i cittadini abbiano premiato la mia amministrazione, visto e considerato che non faccio politica, non ho dato vita a soggetti politici e resto“. Lo ribadisce più volte durante la “Maratona Mentana”, su La7, il presidenteRegione Veneto Luca, appena riconfermato nel suo incarico con risultato debordante.respinge ogni ipotesi di competizione con Salvini e spiega: “I partiti vanno valutati non sulla base delle elezioni, ma politiche, dove si hanno la massima espressione del voto e ...

