Regionali, Di Battista “La più grande sconfitta nella storia del M5S” (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L’eccesso di esultanza per il referendum è fuorviante e non è giusto”, perchè alle elezioni Regionali c’è stata “la più grande sconfitta della storia del M5S”. Così Alessandro Di Battista commentando su Facebook l’esito del referendum e delle elezioni Regionali. “In Campania – ha spiegato – passiamo dal 17% al 10. Eppure abbiamo un ministro degli Esteri campano, un presidente della Camera campano, un ministro dell’Ambiente campano, un ministro dello Sport campano. In Liguria, in coalizione con il Pd, il movimento passa dal 22,3% al 7,8, nelle Marche, dove correvamo da soli, si passa dal 19% al 7% e in Veneto c’è stata un’enorme ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L’eccesso di esultanza per il referendum è fuorviante e non è giusto”, perchè alle elezionic’è stata “la piùdelladel M5S”. Così Alessandro Dicommentando su Facebook l’esito del referendum e delle elezioni. “In Campania – ha spiegato – passiamo dal 17% al 10. Eppure abbiamo un ministro degli Esteri campano, un presidente della Camera campano, un ministro dell’Ambiente campano, un ministro dello Sport campano. In Liguria, in coalizione con il Pd, il movimento passa dal 22,3% al 7,8, nelle Marche, dove correvamo da soli, si passa dal 19% al 7% e in Veneto c’è stata un’enorme ...

HuffPostItalia : Di Battista: 'Le regionali? La più grande sconfitta nella storia M5s. Ora nuova agenda per uscire dal buio' - Adnkronos : #Regionali, #DiBattista: 'Più grande sconfitta della storia M5S' - LegaSalvini : REGIONALI, DI BATTISTA: “LA PIÙ GRANDE SCONFITTA NELLA STORIA DEL MOVIMENTO 5 STELLE” - Elisabe94838092 : RT @LegaSalvini: REGIONALI, DI BATTISTA: “LA PIÙ GRANDE SCONFITTA NELLA STORIA DEL MOVIMENTO 5 STELLE” - mrcllznn : RT @fenice_risorta: Ma come #giggettolafrottola non aveva detto che x i #5stelle è stato un #grandesuccesso? ?????? -