Referendum: in periferia ha vinto il Sì, in centro il No. L’eterno distacco fra popolo ed élite (Di martedì 22 settembre 2020) Mentre per le regionali l’esito era in bilico, per il Referendum il risultato era quasi certo. Come previsto, il taglio dei parlamentari è stato accolto favorevolmente dal 70 per cento (69,64 per l’esattezza) degli italiani. Ma questa battaglia, che stravolge oggi l’assetto delle istituzioni del paese, è stata più che altro una battaglia tra élite e popolo, tra cerchia intellettuale e paese reale, tra centro e periferia. E a dircelo sono i dati. Partito vs sentimento Secondo l’Istituto di studi e ricerche Cattaneo, nelle grandi città gli elettori del M5s hanno votato compatti sul Sì. Mentre all’interno del Partito Democratico c’è stato un fronte diviso tra Sì, No e astensionismo, ma dove il Sì ha convinto ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020) Mentre per le regionali l’esito era in bilico, per ilil risultato era quasi certo. Come previsto, il taglio dei parlamentari è stato accolto favorevolmente dal 70 per cento (69,64 per l’esattezza) degli italiani. Ma questa battaglia, che stravolge oggi l’assetto delle istituzioni del paese, è stata più che altro una battaglia tra élite e, tra cerchia intellettuale e paese reale, tra. E a dircelo sono i dati. Partito vs sentimento Secondo l’Istituto di studi e ricerche Cattaneo, nelle grandi città gli elettori del M5s hanno votato compatti sul Sì. Mentre all’interno del Partito Democratico c’è stato un fronte diviso tra Sì, No e astensionismo, ma dove il Sì ha con...

Agenzia_Ansa : La periferia per il Sì, i centri storici votano No. A Roma, Milano e Torino i quartieri borghesi in controtendenza… - Nowandthen : RT @FilBarbera: @fabriziobarca @CarloFusaro Allego la distribuzione del voto al referendum per circoscrizione, a Torino. La ‘1’ è centro-cr… - QdSit : Se il voto per il referendum a Roma, Milano e Torino è assolutamente in linea con il dato nazionale, nei quartieri… - abruzzoweb : REFERENDUM: LA PERIFERIA PER IL SI’, I CENTRI STORICI VOTANO NO - LaLestofante : RT @FilBarbera: @fabriziobarca @CarloFusaro Allego la distribuzione del voto al referendum per circoscrizione, a Torino. La ‘1’ è centro-cr… -