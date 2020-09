Positivo al Covid un calciatore del Torino, giocatore in isolamento (Di martedì 22 settembre 2020) Il Torino comunica che in seguito ai tamponi di routine, svolti come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc, è stato riscontrato un caso di positività in un calciatore della prima squadra che... Leggi su feedpress.me (Di martedì 22 settembre 2020) Ilcomunica che in seguito ai tamponi di routine, svolti come da protocollo anti-richiesto dalla Figc, è stato riscontrato un caso di positività in undella prima squadra che...

