"Piegata per il dolore". Dramma-Elettra Lamborghini: a pochi giorni dalle nozze non riesce ad alzarsi dal letto (Di martedì 22 settembre 2020) Un piccolo grande Dramma per Elettra Lamborghini a pochi giorni dal matrimonio con Afrojack: "Come iniziare una giornata di m***. Trucco e parrucco pronti per registrare, ma sto male e sto tornando a casa", spiega la mitica ereditiera nelle sue stories su Instagram. Sabato le nozze, ma oggi sta male, Piegata in due dal dolore ai reni che la costringe a stare a letto. In serata, rivela la Lamborghini, stava un po' meglio: "Almeno adesso cammino", spiegava ai suoi follower. Ma nessuno tiri in ballo il coronavirus, Elettra lo mette subito in chiaro: "Non è febbre prima che si inventino cose, è il mio solito problema ai reni e stranamente dopo mesi mi è tornato. Pensavo fosse solo un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Un piccolo grandeperdal matrimonio con Afrojack: "Come iniziare una giornata di m***. Trucco e parrucco pronti per registrare, ma sto male e sto tornando a casa", spiega la mitica ereditiera nelle sue stories su Instagram. Sabato le, ma oggi sta male,in due dalai reni che la costringe a stare a. In serata, rivela la, stava un po' meglio: "Almeno adesso cammino", spiegava ai suoi follower. Ma nessuno tiri in ballo il coronavirus,lo mette subito in chiaro: "Non è febbre prima che si inventino cose, è il mio solito problema ai reni e stranamente dopo mesi mi è tornato. Pensavo fosse solo un ...

