Napoli | 24 positivi irrintracciabili | hanno rilasciato numeri di telefono falsi

(Di martedì 22 settembre 2020) Sono risultati, madio inesistenti. Succede adove a lanciare l’allarme è l’Asl: “Così diventa più complesso il rintraccio dei contagiati e dei loro contatti”. Si tratta in particolare di 24 persone risultate positive al tampone che si sono sottoposte autonomamente al test (per motivi da chiarire) e che ora le autorità stanno cercando di rintracciare. La notizia è riportata dal Mattino. In totale i nuovi contagiati nel capoluogo campano sono stati 57. In totale in Campania ci sono stati 72 nuovi contagi in più rispetto al giorno precedente per un totale di 243 a fronte di 3405 tamponi. Sempre secondo Il Mattino, la percentuale di ...

I casi registrati in Campania sono stati 243 in un giorno, ovvero 72 in più del giorno precedente. A Napoli i nuovi casi sono stati 57, come segnalato da Il Mattino, che ha specificato che di questi c ...