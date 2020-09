Meloni: "Fratelli d'Italia cresce ovunque, il governo non è più forte" (Di martedì 22 settembre 2020) "Abbiamo fatto tutto quello che si poteva per contribuire a grandi risultati: il centrodestra governa in 15 regioni su 20, abbiamo vinto due collegi delle suppletive e uno con un nostro candidato. Contro tutto e tutti". Giorgia Meloni, presidente e leader di Fratelli d'Italia non è affatto delusa per l'esito del voto delle Regionali e in un'intervista al Corriere della Sera fa i suoi calcoli: "Abbiamo vinto in una regione roccaforte della sinistra grazie alla guida di Fratelli d'Italia e al centrodestra, una regione mai governata da noi, un risultato impensabile fino a pochi mesi fa. FdI è l'unico partito che è cresciuto in tutte le regioni al voto: siamo passati dal 6% al 19% nelle Marche, in Liguria raddoppiamo, ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) "Abbiamo fatto tutto quello che si poteva per contribuire a grandi risultati: il centrodestra governa in 15 regioni su 20, abbiamo vinto due collegi delle suppletive e uno con un nostro candidato. Contro tutto e tutti". Giorgia, presidente e leader did'non; affatto delusa per l'esito del voto delle Regionali e in un'intervista al Corriere della Sera fa i suoi calcoli: "Abbiamo vinto in una regione roccadella sinistra grazie alla guida did'e al centrodestra, una regione mai governata da noi, un risultato impensabile fino a pochi mesi fa. FdI; l'unico partito che; cresciuto in tutte le regioni al voto: siamo passati dal 6% al 19% nelle Marche, in Liguria raddoppiamo, ...

