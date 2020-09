Lino Not è il nuovo Sindaco di Ovaro

(Di martedì 22 settembre 2020)Not, appoggiato da Insieme per Ripartire, è stato elettodel Comune dicon 580 voti, pari al 55,98 per cento dei voti validi. Ha inoltre ottenuto voti: Loris Gallo (Alternativa per4.0), con il 44,02 per cento dei voti (456).

Lino Not, appoggiato da Insieme per Ripartire, è stato eletto sindaco del Comune di Ovaro con 580 voti, pari al 55,98 per cento dei voti validi. Ha inoltre ottenuto voti: Loris Gallo (Alternativa per 4.0), con il 44,02 per cento dei voti (456). A Cividale la poltrona di primo cittadino va a Daniela Bernardi, vice sindaco uscente. A Varmo vince Fausto Prampero.