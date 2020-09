Leonardo Marras il più votato in Toscana, oltre 18mila preferenze. Poi Alessandra Nardini (Di martedì 22 settembre 2020) Ecco il quadro dei più votati quando mancano una manciata di sezioni in tre province: Elisa Montemagni (Lucca, Lega) la più votata del Centrodestra Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 22 settembre 2020) Ecco il quadro dei più votati quando mancano una manciata di sezioni in tre province: Elisa Montemagni (Lucca, Lega) la più votata del Centrodestra

La maggioranza: eletti e preferenze È questa la composizione (ancora provvisoria) del nuovo consiglio regionale: tra gli eletti, fa il pieno di preferenze il consigliere uscente Leonardo Marras ...

Leonardo Marras, 47 anni, di Grosseto, capogruppo uscente del Pd in consiglio regionale, è il più votato in Toscana, con 18125 preferenze. In una provincia difficile, dove il Centrodestra ...

