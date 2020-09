Adnkronos : Arcivescovo #Taranto: '#Emiliano sappia che la pazienza dei tarantini è finita' - globalistIT : L'arcivescovo di Taranto avverte Emiliano: 'Ora si pensi all'Ilva, la pazienza di Taranto è finita' - TerlizziGerardo : RT @Adnkronos: Arcivescovo #Taranto: '#Emiliano sappia che la pazienza dei tarantini è finita' - TV7Benevento : Arcivescovo Taranto: 'Emiliano sappia che la pazienza dei tarantini è finita'... - mitrandirr : RT @Adnkronos: Arcivescovo #Taranto: '#Emiliano sappia che la pazienza dei tarantini è finita' -

Ultime Notizie dalla rete : arcivescovo Taranto

Adnkronos

Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, riflette sul voto in Puglia e su Michele Emiliano, che invita a compiere "un atto di umiltà di chi è cosciente dei propri limiti e li vuole superare". "I ...L’arcivescovo di Taranto Filippo Santoro, in una pausa dei lavori del Consiglio episcopale permanente in corso a Roma, parlando con l’Adnkronos riflette sul post voto in Puglia e a Michele Emiliano, ...