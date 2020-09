Il Paradiso delle signore, anticipazioni 23 settembre: Adelaide chiede aiuto (Di martedì 22 settembre 2020) La puntata Il Paradiso delle signore in onda mercoledì 23 settembre sarà piuttosto adrenalinica. Le anticipazioni relative a questo episodio, rivelano che Adelaide manderà una cartolina a Villa Guarnieri nella quale nasconderà una richiesta di aiuto. Sarà proprio Umberto a capire che la donna è in pericolo riguardando con più attenzione la cartolina. Nel frattempo, Armando incoraggia Rocco a frequentare Maria mentre Federico intuirà che tra Luciano e Clelia è riscoppiata la passione grazie ad una frase di Carletto. Il Paradiso delle signore, trama 23 settembre: Umberto capisce che Adelaide è in pericolo Umberto ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 settembre 2020) La puntata Ilin onda mercoledì 23sarà piuttosto adrenalinica. Lerelative a questo episodio, rivelano chemanderà una cartolina a Villa Guarnieri nella quale nasconderà una richiesta di. Sarà proprio Umberto a capire che la donna è in pericolo riguardando con più attenzione la cartolina. Nel frattempo, Armando incoraggia Rocco a frequentare Maria mentre Federico intuirà che tra Luciano e Clelia è riscoppiata la passione grazie ad una frase di Carletto. Il, trama 23: Umberto capisce cheè in pericolo Umberto ...

