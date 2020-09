Il Museo Marmolada Grande Guerra 3000 M compie trent’anni | raggiungibile con la funivia Marmolada-Move To The Top | è il più alto d’Europa

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 22 settembre 2020) La, vetta più alta delle Dolomiti, con la sua maestosità, bellezza e asprezza è stata anche testimone delle sofferenze e delle speranze di uomini che qui hanno combattuto durante la. Esperienze di solitudine e isolamento che, seppur in un contesto differente, ritornano attuali anche in questo particolare periodo della storia mondiale. Oggi, per narrare queste vicende belliche, la Regina delle Dolomiti ospita ilM,con l’impiantoto the Top partendo da Malga Ciapèla (1.450 m): uno spazio espositivo pionieristico di cui ...