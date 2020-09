Dopo voto, Zingaretti passa all'incasso: 'Sì al Mes e cambiare dl Sicurezza'. M5s, Di Battista attacca: 'Peggior sconfitta' (Di martedì 22 settembre 2020) Il Pd acquista forza nella maggioranza e chiede un salto di qualità. Di Maio rivendica la vittoria schiacciante nel referendum ma Fico è impietoso: abbiano perso le elezioni Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 settembre 2020) Il Pd acquista forza nella maggioranza e chiede un salto di qualità. Di Maio rivendica la vittoria schiacciante nel referendum ma Fico è impietoso: abbiano perso le elezioni

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Urne aperte per regionali e referend… - sbonaccini : Emilia Muratori e’ la neoeletta sindaca di Vignola, si afferma per un soffio. Qui torna a vincere il csx dopo due s… - Maumol : Il primo voto dopo la pandemia disegna un cambiamento di umore degli italiani nei confronti di sovranisti e populis… - annatorre7 : Il PD FESTEGGIA XCHE' HA PERSO UNA SOLA REGIONE DOPO 25 ANNI . X PAURA DI PERDERE ANCHE TOSCANA E PUGLIA : ZINGAR… - malumichi : RT @UnicronPlanetM: Incredibile come dopo un bombardamento mediatico per il voto disgiunto in Puglia, Antonella Laricchia abbia fatto un ri… -