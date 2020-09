Calci, pugni e schiaffi ‘educativi’: baby gang ancora in azione a Fiumicino, picchiati un ragazzo e una ragazza di 17 anni (Di martedì 22 settembre 2020) baby gang scatenate a Fiumicino: dopo il pestaggio nei confronti di un 19enne, avvenuto giovedì scorso in un giardino pubblico – ecco altri inquietanti episodi, raccontati dalla mamma di una delle vittime, un ragazzo di 17 anni. L’episodio culminante, quello che ha portato – insieme all’altra vittima – la famiglia dell’adolescente al Commissariato di Fiumicino per denunciare la violenza subita, è avvenuto sabato 19 settembre. “Tutto è iniziato circa un mese fa, quando sono arrivate due nuove comitive, due gang di giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni che hanno iniziato a contendersi il territorio”. Sono tutti ragazzi di Fiumicino? “Prevalentemente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020)scatenate a: dopo il pestaggio nei confronti di un 19enne, avvenuto giovedì scorso in un giardino pubblico – ecco altri inquietanti episodi, raccontati dalla mamma di una delle vittime, undi 17. L’episodio culminante, quello che ha portato – insieme all’altra vittima – la famiglia dell’adolescente al Commissariato diper denunciare la violenza subita, è avvenuto sabato 19 settembre. “Tutto è iniziato circa un mese fa, quando sono arrivate due nuove comitive, duedi giovani di età compresa tra i 15 e i 18che hanno iniziato a contendersi il territorio”. Sono tutti ragazzi di? “Prevalentemente ...

