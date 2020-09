Atletico Madrid, i saluti di Alvaro Morata: “Giocare per voi, una delle cose più belle della vita” (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo essere tornato alla Juventus, Alvaro Morata ha pubblicato pochi minuti fa su Instagram un post con un messaggio di addio ai tifosi dell’Atletico Madrid. “Cari Atlèticos, giocare per voi è stata una delle cose più belle che mi siano capitate nella vita – scrive Morata – Avrò sempre il mio abbonamento al Metropolitano, voglio ringraziarvi perchè in questi due anni ho vissuto tanti momenti incredibili. Fin dal primo momento in cui sono arrivato mi avete fatto sentire uno di voi.” Il post di Morata su Instagram View this post on Instagram Queridos Atléticos, jugar en el Atlético de Madrid ha sido una de ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo essere tornato alla Juventus,ha pubblicato pochi minuti fa su Instagram un post con un messaggio di addio ai tifosi dell’. “Cari Atlèticos, giocare per voi è stata unapiùche mi siano capitate nella vita – scrive– Avrò sempre il mio abbonamento al Metropolitano, voglio ringraziarvi perchè in questi due anni ho vissuto tanti momenti incredibili. Fin dal primo momento in cui sono arrivato mi avete fatto sentire uno di voi.” Il post disu Instagram View this post on Instagram Queridos Atléticos, jugar en el Atlético deha sido una de ...

