Violenza di genere e intrafamiliare, arrestati 9 uomini e 2 donne (Di lunedì 21 settembre 2020) Carabinieri in prima linea nel contrasto alla Violenza intra-familare, inter-parentale e ‘di genere’. Di seguito il resoconto e le descrizioni da parte dell’Arma degli episodi registrati in settembre tra le province di Napoli e Salerno. Uno spaccato significativo di quanta Violenza ci sia tra le (metaforiche) mura domestiche. Ercolano: Picchia la moglie e poi tenta di fuggire. Arrestato 50enne – Continua l’impegno dei Carabinieri del Comando provinciale di Napoli – compagnia di Torre del Greco. A Ercolano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 50enne del luogo. Nell’ultima delle tante liti con la moglie, il 50enne ha picchiato nottetempo la vittima all’interno del loro appartamento. La donna – presa a pugni e schiaffeggiata – è riuscita a rifugiarsi in una ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 21 settembre 2020) Carabinieri in prima linea nel contrasto allaintra-familare, inter-parentale e ‘di’. Di seguito il resoconto e le descrizioni da parte dell’Arma degli episodi registrati in settembre tra le province di Napoli e Salerno. Uno spaccato significativo di quantaci sia tra le (metaforiche) mura domestiche. Ercolano: Picchia la moglie e poi tenta di fuggire. Arrestato 50enne – Continua l’impegno dei Carabinieri del Comando provinciale di Napoli – compagnia di Torre del Greco. A Ercolano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 50enne del luogo. Nell’ultima delle tante liti con la moglie, il 50enne ha picchiato nottetempo la vittima all’interno del loro appartamento. La donna – presa a pugni e schiaffeggiata – è riuscita a rifugiarsi in una ...

amnestyitalia : Dopo i fatti di Caivano, la Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio chiede che la discussi… - minGiustizia : Il ministro della Giustizia @AlfonsoBonafede ha presentato agli omologhi di Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi,… - avv_procopio : RT @teoxandra: Le conseguenze della violenza colpiscono tutti, senza distinzione di genere. La paura, il terrore, l’ansia, lo stress, il do… - MrCacco02 : @rinaldodinino @repubblica No. Prevede per atti di violenza e discriminazione su base etnica e religiosa Non per or… - NonunadimenoF : RT @luchaysiesta: Ogni 2°martedì del mese saremo sul nuovo @intersezionale con la rubrica Politiche di genere per parlare di diritti,autode… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza genere Roma, Guerrini: "Tema violenza di genere resti fuori da campagna elettorale, no strumentalizzazioni" Dire Ercolano: Picchia la moglie e poi tenta di fuggire. Carabinieri arrestano 50enne

Continua l’impegno dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nel contrasto ai reati di violenza di genere. Altro arresto per i carabinieri della compagnia di Torre del Greco. A Ercolano i cara ...

"Omicidio figlio di una cultura feudale: un uomo che non deve perdere mai e che considera figli sua proprietà"

Paolo Crepet non accetta che si parli del “dramma dei padri separati” come di una “sindrome” matrice di atti violenti, perché “se esistesse ci sarebbe un’ecatombe di donne e bambini”. In provincia di ...

Violenza: “Istituzioni tengano conto dell’aumento di casi per emergenza sanitaria”

“È necessario che le istituzioni regionali tengano maggiormente conto del significativo aumento dei casi di violenze di genere, strettamente legato alla fase di emergenza sanitaria, così come rilevano ...

Continua l’impegno dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nel contrasto ai reati di violenza di genere. Altro arresto per i carabinieri della compagnia di Torre del Greco. A Ercolano i cara ...Paolo Crepet non accetta che si parli del “dramma dei padri separati” come di una “sindrome” matrice di atti violenti, perché “se esistesse ci sarebbe un’ecatombe di donne e bambini”. In provincia di ...“È necessario che le istituzioni regionali tengano maggiormente conto del significativo aumento dei casi di violenze di genere, strettamente legato alla fase di emergenza sanitaria, così come rilevano ...