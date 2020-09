Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 21 settembre 2020 (Di lunedì 21 settembre 2020) anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 21 settembre nella nuova puntata del dating show anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo inseme. Nuova entusiasmante puntata oggi che vede una difficile discussione per il trono over e una scelta per il trono classico. Per quanto riguarda gli over, sembrerebbe che ci sia stata una furiosa lite in studio tra Simone e Armando. Quest’ultimo avrebbe ascoltato una telefonata tra Paolo (corteggiatore di Gemma) e suo figlio, in cui il cavaliere ammetterebbe di stare ad Uomini e Donne solo per visibilità. Simone però, invece di ... Leggi su zon (Di lunedì 21 settembre 2020), Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 21nella nuova puntata del dating show, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo inseme. Nuova entusiasmante puntata oggi che vede una difficile discussione per il trono over e una scelta per il trono classico. Per quanto riguarda gli over, sembrerebbe che ci sia stata una furiosa lite in studio tra Simone e Armando. Quest’ultimo avrebbe ascoltato una telefonata tra Paolo (corteggiatore di Gemma) e suo figlio, in cui il cavaliere ammetterebbe di stare adsolo per visibilità. Simone però, invece di ...

