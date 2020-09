Settanta balene bloccate in Tasmania: corsa contro il tempo per salvarle (Di lunedì 21 settembre 2020) Circa 70 balene sono bloccate in una baia della Tasmania, isola al largo dell’Australia: si trovano a Macquarie Harbour, sulla costa occidentale dell’isola, dove si ritiene si siano incagliate su un banco di sabbia. Numerosi esperti sono accorsi sul posto, nella speranza di salvarle: “Ulteriori equipaggi con attrezzature adatte al salvataggio delle balene arriveranno più tardi“, ha riferito il dipartimento dell’ambiente della Tasmania. In Tasmania gli spiaggiamenti di massa di balene si verificano relativamente spesso, ma in questa occasione a preoccupare è il gran numero di animali coinvolti.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Circa 70sonoin una baia della, isola al largo dell’Australia: si trovano a Macquarie Harbour, sulla costa occidentale dell’isola, dove si ritiene si siano incagliate su un banco di sabbia. Numerosi esperti sono accorsi sul posto, nella speranza di: “Ulteriori equipaggi con attrezzature adatte al salvataggio dellearriveranno più tardi“, ha riferito il dipartimento dell’ambiente della. Ingli spiaggiamenti di massa disi verificano relativamente spesso, ma in questa occasione a preoccupare è il gran numero di animali coinvolti.L'articolo Meteo Web.

debhLop : RT @MediasetTgcom24: Settanta balene spiaggiate in Tasmania, mobilitazione per salvarle #tasmania - MediasetTgcom24 : Settanta balene spiaggiate in Tasmania, mobilitazione per salvarle #tasmania -

Ultime Notizie dalla rete : Settanta balene Settanta balene bloccate in Tasmania: corsa contro il tempo per salvarle Meteo Web