Referendum, secondo voi la vittoria del "sì" al taglio dei parlamentari è scontata? (Di lunedì 21 settembre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":";","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1}

lorepregliasco : Secondo voi come finisce il #referendum? - Agenzia_Ansa : #Elezioni, secondo i dati provvisori sull'#affluenza, alle 19 per il #Referendumcostituzionale e le #Regionali ha v… - mariaederaM5S : Ecco il secondo motivo per cui votare Sì al #Referendum del 20/21 Settembre: RESPONSABILIZZARE i parlamentari, poic… - aliukk_ : RT @vlavivlava: Risultati del referendum secondo la mia TL: NO --> 99% SI --> 1% Risultati del referendum reali: NO --> 10% SI --> 90% - VincenzoVinc51 : @NatMarmo Secondo me diranno che anche questo referendum Renzi l'ha troppo personalizzato -