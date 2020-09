Recensione Motorola Razr 5G: bello bello in modo assurdo (ma non per tutti) (Di lunedì 21 settembre 2020) Chi vuole distinguersi dalla moltitudine con un telefono oggi può, ma la scelta è obbligata. Tra i tanti, forse troppi prodotti in circolazione, l’unica vera novità è rappresentata dagli smartphone con schermo pieghevole e Motorola ha ora il dispositivo giusto per prendersi una quota di questa nicchia di lusso. Il Razr 5G, diciamolo subito, non è un telefono per tutti e non potrebbe essere diversamente. Qui si paga l’innovazione, l’icona e la bramosia di essere un “early adopter”, un utente precoce. L’unica domanda a cui bisogna quindi dare una risposta è: ne vale la pena? La nostra risposta è sì, ma solo per chi compra questo prodotto con consapevolezza (anche dei limiti). Paradossalmente infatti il Razr 5G si apprezza di ... Leggi su wired (Di lunedì 21 settembre 2020) Chi vuole distinguersi dalla moltitudine con un telefono oggi può, ma la scelta è obbligata. Tra i tanti, forse troppi prodotti in circolazione, l’unica vera novità è rappresentata dagli smartphone con schermo pieghevole eha ora il dispositivo giusto per prendersi una quota di questa nicchia di lusso. Il5G, diciamolo subito, non è un telefono pere non potrebbe essere diversamente. Qui si paga l’innovazione, l’icona e la bramosia di essere un “early adopter”, un utente precoce. L’unica domanda a cui bisogna quindi dare una risposta è: ne vale la pena? La nostra risposta è sì, ma solo per chi compra questo prodotto con consapevolezza (anche dei limiti). Paradossalmente infatti il5G si apprezza di ...

Nuovo Motorola Moto G9 Plus: prezzo e quanto costa in Italia da nuovo e usato, dettagli sul lancio ed uscita sul mercato, scheda tecnica ufficiale con specifiche e caratteristiche principali, recensio ...

La casa americana Motorola (di proprietà della cinese Lenovo) rilancia il Razr: la seconda versione dello smartphone pieghevole, remake dello storico modello degli anni Zero, migliora tutte le caratte ...

