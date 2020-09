Partita chiusa: ecco vincitori e vinti delle Regionali (Di lunedì 21 settembre 2020) Tre Regioni al centrodestra e tre al centrosinistra. Si è chiusa così la delicata Partita delle elezioni, con Matteo Salvini che non è riuscito a strappare la Toscana agli avversari giallorossi. Numeri alla mano, in Liguria è stato il centrodestra a confermarsi: secondo le ultime proiezioni Rai, il governatore in carica Toti è infatti avanti con una forbice del 51-55% sullo sfidante Sansa del centrosinistra, fermo al 38-42%. In Veneto, come ampiamente prevedibile, è stato Zaia ad aggiudicarsi la vittoria con un ampissimo margine: 72-76% per il governatore, con lo sfidante Lorenzoni rimasto invece al 16-20%. In Toscana niente da fare per la Lega: Ceccardi, la candidata scelta da Salvini per tentare l’impresa, non è andata oltre il 40-44% con Giani del centrosinistra avanti al ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 21 settembre 2020) Tre Regioni al centrodestra e tre al centrosinistra. Si ècosì la delicataelezioni, con Matteo Salvini che non è riuscito a strappare la Toscana agli avversari giallorossi. Numeri alla mano, in Liguria è stato il centrodestra a confermarsi: secondo le ultime proiezioni Rai, il governatore in carica Toti è infatti avanti con una forbice del 51-55% sullo sfidante Sansa del centrosinistra, fermo al 38-42%. In Veneto, come ampiamente prevedibile, è stato Zaia ad aggiudicarsi la vittoria con un ampissimo margine: 72-76% per il governatore, con lo sfidante Lorenzoni rimasto invece al 16-20%. In Toscana niente da fare per la Lega: Ceccardi, la candidata scelta da Salvini per tentare l’impresa, non è andata oltre il 40-44% con Giani del centrosinistra avanti al ...

