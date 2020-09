(Di lunedì 21 settembre 2020) Eccuce cca guagliú! Cumme ‘o Cielo à vuluto, nce simmo viste n’ata vota! Ajere, a ll’ora streuza ‘e ll’apritivo ‘o Napule accumminciaje ‘o campiunato nuovo e gghiette a mmetterse tre ppunte sustanziuse dint’â sacca jucanno a Pparma, ‘ncasa d’’e ducale, e doppo nuvantaseje minute ‘e pussesso ‘e palla riuscette a mmettere ê spalle ‘e Sepe ‘nu paro ‘e pallune. Me fósse aspettato ‘e vederele affuzzà (vincere) cchiú llargo, ma pacienza! Gattuso vulette accummincià a gghiucà cu ll’ausato sicuro tenennose ‘mpanca a ttutte ‘e nuove cumpreso a Ccaromecuoste ca mannaje ‘ncampo‘ncapo ‘e n’ora , ma cummefacette cagnà faccia ô sibbacco ...

napolista : Osimhen trasette cu ‘na granna frennesia. Sulo cu ‘a presenza soja cagnaje ‘o sibacco A Gattuso 6,5 pecché se vince… -

Il Napoli batte il Parma 2-0 nel lunch match domenicale delle 12.30 della prima giornata della Serie A 2020/2021. Dopo un brutto primo tempo, decisivo nella ripresa l’ingresso del neoacquisto Osimhen ...Parma-Napoli, prima giornata del campionato di Serie A, edizione 2020-2021, è la gara di questa mattina che andrà in scena allo stadio Tardini di Parma, dove saranno presenti circa mille tifosi. Fisch ...58' Non sembra avere grandi idee il Napoli che continua a palleggiare insistentemente nella metà campo del Parma ma i Ducali non hanno rischiato nulla. 56' Primo verso squillo della partita con Kucka ...