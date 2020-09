Novara | CasaPound inaugura monumento a Vittorio Dorè | 17enne fucilato dai partigiani

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 21 settembre 2020), 21 set – Esisteva in una cittadina in provincia didal nome Trecate, una piccola croce in metallo posta sulla parte destra dell’ingresso del Cimitero comunale. Su questa croce vi era inciso, su di una targhetta, un nome e due date: “Dorè. 1928 – 1945“. Ai molti viandanti che passano, questo era un nome che non diceva niente; un nome neanche originario della stessa città di Trecate. Ponendo però attenzione la data di nascita e quella di morte si può solo capire che, al momento del decesso, era poco più che un ragazzo di neanche diciotto anni. Un fatto strano, inoltre, è notare che era l’unica croce presente al di fuori del recinto del cimitero. Una croce piantata nel terreno, al cui intorno vi era del ghiaietto chiaro e tante erbacce non ...