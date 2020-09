“Mi serve il vostro aiuto”. Tina Cipollari, l’appello ai fan: cosa è successo (Di lunedì 21 settembre 2020) Da anni e anni Tina Cipollari è una delle protagoniste di Uomini e Donne. Opinionista del programma di Maria De Filippi da più di 10 anni insieme a Gianni Sperti, si è sempre distinta per non avere peli sulla lingua e, specie con Gemma Galgani, il carattere forte e aggressivo. Non appena il dating show è tornato in onda, la Vamp si è subito scagliata contro la dama torinese ‘rea’ di essersi sottoposta a un lifting durante l’estate. Dopo averla attaccata in studio, è tornata sulla questione chirurgia estetica sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. “Non definirei quello di Gemma un semplice cambio di look: non ha un nuovo taglio di capelli – ha spiegato Tina alla rivista – si è proprio rifatta la faccia. Ed è questo il punto”. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Da anni e anniè una delle protagoniste di Uomini e Donne. Opinionista del programma di Maria De Filippi da più di 10 anni insieme a Gianni Sperti, si è sempre distinta per non avere peli sulla lingua e, specie con Gemma Galgani, il carattere forte e aggressivo. Non appena il dating show è tornato in onda, la Vamp si è subito scagliata contro la dama torinese ‘rea’ di essersi sottoposta a un lifting durante l’estate. Dopo averla attaccata in studio, è tornata sulla questione chirurgia estetica sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. “Non definirei quello di Gemma un semplice cambio di look: non ha un nuovo taglio di capelli – ha spiegatoalla rivista – si è proprio rifatta la faccia. Ed è questo il punto”. (Continua ...

