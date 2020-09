L'Oms avverte: 'Dobbiamo essere pronti per la prossima pandemia' (Di lunedì 21 settembre 2020) Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, ha dichiarato che il mondo "deve prepararsi per la prossima pandemia": "Ben 75 anni fa, le nazioni del mondo si sono riunite all'indomani della ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 settembre 2020) Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, ha dichiarato che il mondo "deve prepararsi per la": "Ben 75 anni fa, le nazioni del mondo si sono riunite all'indomani della ...

