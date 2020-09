Lecce: uomo e donna morti accoltellati All'origine una lite (Di lunedì 21 settembre 2020) L'articolo Lecce: uomo e donna morti accoltellati <small class="subtitle">All'origine una lite</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 21 settembre 2020) L'articolo All'una proviene da Noi Notizie..

Ultime Notizie dalla rete : Lecce uomo Lecce, uomo e donna uccisi in un condominio TGCOM Lecce, la lite degenera e spunta un coltello: due morti. Si tratta di un uomo e di una donna. Caccia al killer

Duplice omicidio: muoiono un uomo e una donna, ricercato l’autore

LECCE – Vani i soccorsi per cercare di salvarli: entrambi morti sul colpo. Duplice omicidio in serata: una lite degenera in cieca violenza, dopo un accoltellamento perdono la vita in due. La tragedi ...

