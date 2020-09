Kate Middleton e Meghan Markle: i segreti di Palazzo svelati da Cristina Penco (Di lunedì 21 settembre 2020) Le vicende della Famiglia Reale inglese, la più seguita al mondo, sono sapientemente raccontate da Cristina Penco, giornalista ed esperta della Corona britannica, nel suo nuovo libro, La saga dei Windsor, edito da Diarkos. Il volume ripercorre la storia della dinastia, dalla sua nascita con Giorgio V, figlio e successore della Regina Vittoria, ai giorni nostri con gli ultimi scandali che hanno fatto tremare la Monarchia. A noi Cristina Penco, che per la stessa casa editrice ha pubblicato Meghan Markle, la duchessa ribelle, ha svelato le dinamiche segrete dietro le tensioni tra Kate Middleton e Meghan Markle e cosa abbia spinto i Sussex a lasciare la Corte. Il 15 settembre 2020 Harry ha compiuto 36 anni, il ... Leggi su dilei (Di lunedì 21 settembre 2020) Le vicende della Famiglia Reale inglese, la più seguita al mondo, sono sapientemente raccontate da, giornalista ed esperta della Corona britannica, nel suo nuovo libro, La saga dei Windsor, edito da Diarkos. Il volume ripercorre la storia della dinastia, dalla sua nascita con Giorgio V, figlio e successore della Regina Vittoria, ai giorni nostri con gli ultimi scandali che hanno fatto tremare la Monarchia. A noi, che per la stessa casa editrice ha pubblicato, la duchessa ribelle, ha svelato le dinamiche segrete dietro le tensioni trae cosa abbia spinto i Sussex a lasciare la Corte. Il 15 settembre 2020 Harry ha compiuto 36 anni, il ...

