Juventus, con Dzeko in standby: ripartono i contatti per Morata (Di lunedì 21 settembre 2020) La pista che portava a Edin Dzeko che sembrava oramai prossimo a vestire la casacca della Juventus si è complicata, o perlomeno rallentata visto i problemi riscontrati tra Napoli e Roma per l’approdo di Arek Milik nella capitale, affare legato a quello del bosniaco, condizione che ha portato i bianconeri a valutare di nuovo nuovi profili per l’attacco. Ripartiti i contatti per Morata Il mancato “via libera” per Dzeko ha visto infatti nuovi contatti tra la Juventus e l’Atletico Madrid, club che detiene il cartellino di Alvaro Morata, nome che ha già indossato la casacca bianconera negli anni passati: l’idea, come rilevato dalla redazione del sito gianlucadimarzio.com sarebbe quella di un prestito a ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 settembre 2020) La pista che portava a Edinche sembrava oramai prossimo a vestire la casacca dellasi è complicata, o perlomeno rallentata visto i problemi riscontrati tra Napoli e Roma per l’approdo di Arek Milik nella capitale, affare legato a quello del bosniaco, condizione che ha portato i bianconeri a valutare di nuovo nuovi profili per l’attacco. Ripartiti iperIl mancato “via libera” perha visto infatti nuovitra lae l’Atletico Madrid, club che detiene il cartellino di Alvaro, nome che ha già indossato la casacca bianconera negli anni passati: l’idea, come rilevato dalla redazione del sito gianlucadimarzio.com sarebbe quella di un prestito a ...

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - UEFAcom_it : ?? Prima partita in Serie A con la #Juventus ? ? Primo gol in Serie A con la #Juventus ? Dai un voto a Dejan Kulu… - OptaPaolo : 1- Dejan #Kulusevski ha segnato il suo primo gol con la maglia della #Juventus al sesto pallone giocato e con il pr… - ByHagag : RT @TuttoMercatoWeb: La Juventus torna forte su Morata: l'Atletico apre al prestito con diritto, le cifre - Andrea1975_ : RT @Ruttosporc: Piccinini che dice che la Juventus gli è piaciuta solo a tratti e prova anche a parlare di altre squadre con Caressa che gl… -