Ivan Zazzaroni è sicuro | “Quello su Leonardo Bonucci non è mai rigore”

Leggi su calciomercato.napoli

(Di martedì 22 settembre 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, ha parlato in queste ore, direttore del Corriere dello Sport. “? Non è mai rigore. Lo scorso anno li davano e ci siamo lamentati per 8 mesi dicendo che era una vergogna. In ogni caso, la Juventus ha dominato, poteva vincere 18 a 0. Osimhen? Assurdo. Insieme a Giuntoli abbiamo cercato un giocatore del passato che potesse somigliargli, non ce ne sono. Arriva sempre primo sul pallone, fisicamente molto forte, magari tecnicamente non è un fenomeno, ma ieri ha cambiato il Napoli”. “Pirlolandia? È solo la prima partita, bisogna capire cosa fanno con i centravanti. Ieri hanno giocato una buona partita, ma la Sampdoria è poca roba. Kulusevski giocatore molto particolare, bel gol. ...