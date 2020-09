Il presidente De Luca festeggia la vittoria a Napoli (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Adesso lasciatemi in pace, voglio andare a cena con i miei figli”. Con queste parole aveva lasciato la stazione Marittima di Napoli dopo la conferenza stampa e questa sera il Governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca ha scelto ‘Mimi alla Ferrovia‘ per festeggiare la sua vittoria alle elezioni regionali in Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Adesso lasciatemi in pace, voglio andare a cena con i miei figli”. Con queste parole aveva lasciato la stazione Marittima didopo la conferenza stampa e questa sera il Governatore della regione Campania, Vincenzo Deha scelto ‘Mimi alla Ferrovia‘ perre la suaalle elezioni regionali in Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

