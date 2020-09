Grande Fratello Vip: Fausto Leali Squalificato! (Di lunedì 21 settembre 2020) Grande Fratello Vip: guai in vista per Fausto Leali. Il cantante sarebbe a rischio squalifica a causa di alcune frasi che hanno indignato il pubblico. Ecco cosa è successo nella Casa più spiata d’Italia e cosa sappiamo finora sul caso Leali. A neanche pochi giorni dall’apertura della Casa più spiata d’Italia, c’è già aria di bufera al Grande Fratello Vip. Fausto Leali, dopo essere balzato agli onori della cronaca per alcune affermazioni molto infelici su Benito Mussolini e sul fascismo, potrebbe essere squalificato nel corso della nuova puntata del reality. A spingere gli autori a prendere questo drastico provvedimento sarebbe stata una frase detta dal cantante, molto ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 21 settembre 2020)Vip: guai in vista per. Il cantante sarebbe a rischio squalifica a causa di alcune frasi che hanno indignato il pubblico. Ecco cosa è successo nella Casa più spiata d’Italia e cosa sappiamo finora sul caso. A neanche pochi giorni dall’apertura della Casa più spiata d’Italia, c’è già aria di bufera alVip., dopo essere balzato agli onori della cronaca per alcune affermazioni molto infelici su Benito Mussolini e sul fascismo, potrebbe essere squalificato nel corso della nuova puntata del reality. A spingere gli autori a prendere questo drastico provvedimento sarebbe stata una frase detta dal cantante, molto ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - StraNotizie : Grande Fratello Vip: televoto annullato, provvedimento disciplinare in corso - AnomalyReyes : RT @ciccio_co: Si vantano di non guardare il Grande Fratello e poi votano si al referendum -