Francesco Totti e ilary Blasi sono secondi solo a Maurizio Costanzo e Maria De Filippi (Di lunedì 21 settembre 2020) Tutti riconoscono alla famiglia Totti il fatto di essere una mosca bianca dello showbiz. Umani, umili, simpatici, disponibili. Francesco Totti e llary Blasi sono un esempio di come essere famosi non ti rende superiore agli altri. La normalità è il punto forte di Francesco e llary. Due vip diversi dagli altri, sempre disponibili, gentili, spontanei e per questo tremendamente umani. Piace il loro modo di essere. Ricordiamo tutti Totti che scava la buca per mettere l’ombrellone al mare qualche anno fa quando era ancora un calciatore di successo. Il suo mito è intramontabile ma lui non ha mai voluto eccedere rimanendo il ragazzo sincero e affabile di sempre. Anche la Blasi non eccede nei divisimi, sa essere sincera e diretta. Ha ... Leggi su controcopertina (Di lunedì 21 settembre 2020) Tutti riconoscono alla famigliail fatto di essere una mosca bianca dello showbiz. Umani, umili, simpatici, disponibili.e llaryun esempio di come essere famosi non ti rende superiore agli altri. La normalità è il punto forte die llary. Due vip diversi dagli altri, sempre disponibili, gentili, spontanei e per questo tremendamente umani. Piace il loro modo di essere. Ricordiamo tuttiche scava la buca per mettere l’ombrellone al mare qualche anno fa quando era ancora un calciatore di successo. Il suo mito è intramontabile ma lui non ha mai voluto eccedere rimanendo il ragazzo sincero e affabile di sempre. Anche lanon eccede nei divisimi, sa essere sincera e diretta. Ha ...

Totti : Vi aspetto al cinema! ?? 'Mi chiamo Francesco Totti', regia di Alex Infascelli, sarà presentato alla Festa del cine… - apitt_shfq : RT @90sfootball: Francesco Totti on FIFA, 1996-2016. - k2_astro : RT @CuriosidadesEU: Francesco Totti no FIFA, 1996-2016. - 012_mati : RT @90sfootball: Francesco Totti on FIFA, 1996-2016. - GIMS1914 : RT @CuriosidadesEU: Francesco Totti no FIFA, 1996-2016. -