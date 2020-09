Flavia Vento stroncata a Mattino 5 | “Ruba il lavoro agli altri!”

MediasetPlay : Ha abbandonato la Casa di #GFVIP dopo sole 24 ore: ma cosa è successo davvero? Stasera a #noneladurso, Flavia Vento… - trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - GrandeFratello : Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali. - RemoContro1927 : ??BREAKING NEWS ?? Questa mattina, nel pieno delle mie facoltà mentali ho scoperto che Flavia Vento ha scritto un li… - CheDonnait : #FlaviaVento ha rubato davvero il lavoro ai suoi colleghi abbandonando il #GFVIP? -

Ultime Notizie dalla rete : Flavia Vento

Mediaset Play

Flavia Vento, ospite della seconda puntata di "Live Non è la D'Urso", ha confessato di aver detto una bugia sui suoi ritiri seriali dai reality show. La soubrette ha abbandonato tutti e quattro i form ...Flavia Vento si è ritirata dalla quinta edizione del GF Vip a causa di Elisabetta Gregoraci? Signoretti insinua il dubbio a Live Non è la d’Urso. Flavia Vento, dopo la sua breve avventura al GF Vip di ...La puntata di Live-Non è la d'Urso del 20 settembre è disponibile in streaming su Mediaset Play: tra gli ospiti, Anna Lou Castoldi e Flavia Vento ...