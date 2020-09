Fausto Leali, frase razzista contro Enock Barwuah (Di lunedì 21 settembre 2020) Grande Fratello VIP – Photo Credits: web2020. Succede al Grande Fratello VIP, nella casa più spiata d’Italia, a neanche una settimana dall’inizio. Fausto Leali finisce per la seconda volta nel giro di pochi giorni in trend topic su Twitter, ma non è l’unico social su cui viene manifestata a gran voce indignazione per l’accaduto. Se il primo sfondone aveva uno sfondo fascista, questa volta il cantante si è rivolto a Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, utilizzando la N-word. In un’atmosfera di spensieratezza, gli inquilini si scambiavano complimenti per le faccende domestiche con toni scherzosi. È calato il gelo quando all’esclamazione di Enock “l’altro giorno anch’io ho lavato i piatti, però ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Grande Fratello VIP – Photo Credits: web2020. Succede al Grande Fratello VIP, nella casa più spiata d’Italia, a neanche una settimana dall’inizio.finisce per la seconda volta nel giro di pochi giorni in trend topic su Twitter, ma non è l’unico social su cui viene manifestata a gran voce indignazione per l’accaduto. Se il primo sfondone aveva uno sfondo fascista, questa volta il cantante si è rivolto a, fratello di Mario Balotelli, utilizzando la N-word. In un’atmosfera di spensieratezza, gli inquilini si scambiavano complimenti per le faccende domestiche con toni scherzosi. È calato il gelo quando all’esclamazione di“l’altro giorno anch’io ho lavato i piatti, però ...

trash_italiano : Ma Fausto Leali ha capito che l’obiettivo è arrivare in finale e non dire cagate ogni giorno rischiando l’espulsion… - HuffPostItalia : Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice 'negro' in Tv - SirDistruggere : Fausto Leali settimana scorsa: ““Il duce? Ha fatto delle cose buone per l’umanità, le pensioni. HitIer era un suo f… - MLKVICH : Comunque tra Franceska con la cappa e Fausto con leali non so chi sia messo peggio #gfvip - blogtivvu : Squalifica per Fausto Leali, fascismo e razzismo al #GFVip: ecco che succederà stasera. -