Emiliano | “Renzi voleva far vincere Fitto | spero rifletta sull’errore che ha commesso”

MILANO – "Devo dare atto al presidente del consiglio Conte per aver fatto tutti gli sforzi possibili per tenere insieme la coalizione anche in Puglia. Ci siamo scontrati tutti contro Matteo Renzi che evidentemente voleva tentare di far vincere Fitto, non ci è riuscito, spero che adesso possa riflettere sull'errore politico che ha commesso perchè è stato grave e anche molto doloroso". Così Michele Emiliano, confermato alla guida della regione Puglia, commenta il risultato delle elezioni.

borghi_claudio : E ciò ci conduce alle alleanze: mi pare che sia da destra che da sinistra non abbiano portato un gran valore aggiun… - davidealgebris : Anni fa con Tessera PD per Riformare il Paese mi ricordo il senso di disgusto per Populismo/Balle di Emiliano. Pens… - ItaliaViva : Regionali, @matteorenzi e @CarloCalenda a Bari per @ivanscalfarotto: “Emiliano avrebbe dovuto fare un passo indietr… - AngeloDavanso : Visti i risultati pessimi di #ItaliaViva ,speriamo di toglierci dalle palle il duo #Renzi #Boschi e quella cima del… - carlo_masera : RT @mariamacina: Zingaretti si pavoneggia avendo vinto praticamente niente. In Puglia ci ha pensato Emiliano con il voto di scambio a cambi… -

