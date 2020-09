Elezioni regionali Campania 2020, De Luca: “Io sostenuto anche da destra non ideologica” (Di lunedì 21 settembre 2020) “Credo che sia un dovere di onestà intellettuale chiarire che questo dato elettorale della Campania non può essere letto in termini di destra e di sinistra. La mia candidatura è stata sostenuta dal mondo progressista, come è ovvio, ma anche da tante forze moderate, da tante forze della destra non ideologica che si sono riconosciute in un programma di governo”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua dichiarazione di stasera dopo il successo alle Elezioni regionali, presso il comitato elettorale alla Stazione Marittima di Napoli. Ringraziando elettori e forze a suo sostegno il presidente rieletto ha commentato: “Si sono riconosciute nel lavoro di questi anni e del lavoro ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020) “Credo che sia un dovere di onestà intellettuale chiarire che questo dato elettorale dellanon può essere letto in termini die di sinistra. La mia candidatura è stata sostenuta dal mondo progressista, come è ovvio, mada tante forze moderate, da tante forze dellanon ideologica che si sono riconosciute in un programma di governo”. Lo ha detto il governatore dellaVincenzo Denella sua dichiarazione di stasera dopo il successo alle, presso il comitato elettorale alla Stazione Marittima di Napoli. Ringraziando elettori e forze a suo sostegno il presidente rieletto ha commentato: “Si sono riconosciute nel lavoro di questi anni e del lavoro ...

