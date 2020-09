Coronavirus, a Caserta oltre 1500 casi da inizio pandemia. Asl: “Preoccupano i micro-focolai” (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Ha superato quota 1500 il numero di positivi al Coronavirus da inizio pandemia, con un trend di crescita vertiginoso da inizio settembre, quando fu superata la soglia simbolica di 1000 contagiati da marzo. Oggi sono 1554 i positivi in totale, 57 in più di ieri, altro record giornaliero per il Casertano; in venti giorni sono emerse 550 nuove positività, che portano gli attuali positivi, ovvero persone che hanno scoperto di aver contratto il Coronavirus nell’ultimo mese e mezzo, a 647 casi. I guariti da inizio pandemia sono 859 (22 in più di ieri), mentre aumentano le persone in quarantena per aver avuto contatti stretti con i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Ha superato quotail numero di positivi alda, con un trend di crescita vertiginoso dasettembre, quando fu superata la soglia simbolica di 1000 contagiati da marzo. Oggi sono 1554 i positivi in totale, 57 in più di ieri, altro record giornaliero per ilno; in venti giorni sono emerse 550 nuove positività, che portano gli attuali positivi, ovvero persone che hanno scoperto di aver contratto ilnell’ultimo mese e mezzo, a 647. I guariti dasono 859 (22 in più di ieri), mentre aumentano le persone in quarantena per aver avuto contatti stretti con i ...

Keynesblog : RT @Antonio_Caramia: ??Nuovi casi per Provincia?? Per 100.000 abitanti. #Nuoro 18 #Campobasso 13 #LaSpezia 9 #Pescara 8 #Caserta #Pisa 6 @K… - Antonio_Caramia : ??Nuovi casi per Provincia?? Per 100.000 abitanti. #Nuoro 18 #Campobasso 13 #LaSpezia 9 #Pescara 8 #Caserta #Pisa 6… - cronacacaserta : Coronavirus: +57 positivi, nuovo boom di contagi nel Caserta - UE_ED_Caserta : RT @Europarl_IT: I voti e i dibatti al Parlamento europeo di questa settimana ??Bilancio: servono risorse proprie ??COVID-19: armonizzare le… - occhio_notizie : Il coronavirus dilaga in provincia di Caserta -