Bonucci: “Pirlo somiglia molto più ad Allegri che a Sarri. Trasmette serenità e tranquillità” (Di lunedì 21 settembre 2020) Leonardo Bonucci, che pure era stato tra i pochissimi juventini a mostrare pubblicamente vicinanza a Sarri dopo l’esonero, ieri sera a Sky – dopo il successo per 3-0 sulla Sampdoria – ha rilasciato parole fin troppo chiare: Pirlo è più simile ad Allegri o Sarri? “molto di più ad Allegri. Poi ognuno ha il proprio carattere. Il mister Trasmette molta serenità e tranquillità. Quello che è stato da giocatori. Potevi dargli il pallone in mezzo a cinque giocatori e sapevi che non lo perdeva. Ora da allenatore sa dare le giuste indicazioni per far rendere la squadra al meglio”. Atteggiamento diverso rispetto all’anno scorso? “Sono anche movimenti diversi. Con Sarri ci muovevamo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) Leonardo, che pure era stato tra i pochissimi juventini a mostrare pubblicamente vicinanza adopo l’esonero, ieri sera a Sky – dopo il successo per 3-0 sulla Sampdoria – ha rilasciato parole fin troppo chiare: Pirlo è più simile ad? “di più ad. Poi ognuno ha il proprio carattere. Il mistermolta serenità e tranquillità. Quello che è stato da giocatori. Potevi dargli il pallone in mezzo a cinque giocatori e sapevi che non lo perdeva. Ora da allenatore sa dare le giuste indicazioni per far rendere la squadra al meglio”. Atteggiamento diverso rispetto all’anno scorso? “Sono anche movimenti diversi. Conci muovevamo ...

