Atalanta, a parte Pessina e Miranchuk (Di lunedì 21 settembre 2020) BERGAMO - Rinfrancata dalla giornata di riposo concessa ieri da mister Gasperini l' Atalanta è tornata a Zingonia per riprendere la preparazione in vista dell'esordio in campionato di sabato in casa ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) BERGAMO - Rinfrancata dalla giornata di riposo concessa ieri da mister Gasperini l'è tornata a Zingonia per riprendere la preparazione in vista dell'esordio in campionato di sabato in casa ...

sportli26181512 : #Atalanta, a parte Pessina e Miranchuk: I nerazzurri hanno ripreso la preparazione in vista dell'esordio di campion… - lothar72 : @Novastadio se l'Atalanta recupera Ilicic, almeno per la seconda parte della stagione, mi aspetto una grande sorpresa. - Dalla_SerieA : Castagne attacca Gasperini: 'Con lui nessun dialogo. La Premier un sogno' - - LionardoFronti : @Teo__Visma Si diceva la stessa cosa dell’Atalanta lo scorso anno e invece hanno fatto meglio in tutte le competizi… - Rodolfo22455857 : @davidebalzola @Deborah_Juve Beh no dai anche perché bonucci è torbb no sto in cambio dell’ex Atalanta! In quel gir… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta parte Atalanta, a parte Pessina e Miranchuk Corriere dello Sport Atalanta, a parte Pessina e Miranchuk

BERGAMO - Rinfrancata dalla giornata di riposo concessa ieri da mister Gasperini l'Atalanta è tornata a Zingonia per riprendere la preparazione in vista dell'esordio in campionato di sabato in casa de ...

Atalanta, Ilicic è tornato a sorridere per le strade di Bergamo

mano nella mano con le sue due figlie. Atalanta, Ilicic è tornato a sorridere per le vie di Bergamo mano nella mano con le sue due splendide figlie (qui la foto). Il suo ritorno è meglio di un colpo d ...

La Juve di Pirlo parte col piede giusto

CALCIO La Juve se la vede brutta, ma esce dal Mapei Stadium con un pareggio (3-3) che le permette di fare un altro passettino verso lo scudetto. Splendido però il Sassuolo, capace di rimontare dallo 0 ...

BERGAMO - Rinfrancata dalla giornata di riposo concessa ieri da mister Gasperini l'Atalanta è tornata a Zingonia per riprendere la preparazione in vista dell'esordio in campionato di sabato in casa de ...mano nella mano con le sue due figlie. Atalanta, Ilicic è tornato a sorridere per le vie di Bergamo mano nella mano con le sue due splendide figlie (qui la foto). Il suo ritorno è meglio di un colpo d ...CALCIO La Juve se la vede brutta, ma esce dal Mapei Stadium con un pareggio (3-3) che le permette di fare un altro passettino verso lo scudetto. Splendido però il Sassuolo, capace di rimontare dallo 0 ...